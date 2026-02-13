群馬・伊勢崎3人死亡事故 被告の男に懲役20年の判決

群馬県伊勢崎市で飲酒運転をして車に突っ込み、2歳の男の子を含む3人を死亡させた罪などに問われている男の裁判で、前橋地裁はさきほど、危険運転致死傷罪の成立を認め、男に懲役20年の判決を言い渡しました。

トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）は2024年5月、群馬県伊勢崎市で酒を飲んだ状態でトラックを運転中に乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃん（当時2）父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）の3人を死亡させたなどとして、危険運転致死傷の罪に問われています。

被告は「飲酒していない」と起訴内容を一部否認

鈴木被告は初公判で「飲酒していない」と起訴内容の一部を否認しています。



検察側は論告で、事故後の検査で基準値の5倍の血中アルコール濃度が検出されていると指摘し、「酒を飲みたいという欲望の赴くままにハンドルを握り、事故を起こした刑事責任は重大」として、鈴木被告に懲役20年を求刑。

弁護側は過失運転致死に留まると主張

一方の弁護側は、鈴木被告は飲酒運転はしておらず、「出発前の会社の呼気検査でもアルコールは検出されていない」と主張して、法定刑が懲役7年以下（現在は拘禁刑）の過失運転致死傷罪にとどまると主張していました。