10事業121件で「消費税」の過払い

熊本市は、本来消費税がかからない事業に対し、過去数年にわたり消費税を支払っていたことを明らかにしました。総額は9000万円余りに上ります。

熊本市こども育成部 睦田亮部長「誠に申し訳ございませんでした」

熊本市は2020年度以降、本来消費税がかからない福祉施設の運営など、福祉関連の10の事業・121件で、消費税を含めた金額で契約していたと今日（13日）明らかにしました。

10事業の主なものは、児童家庭支援センター運営事業、老人福祉センター管理運営業務、短期集中予防サービス事業です。

全庁調査で「次々発覚」

2023年12月に児童福祉関連の委託事業で過払いが判明したことを受け、ほかの事業についても調べたところ、同じ様な事例が相次いで明らかになったということです。

誤った契約に含まれる消費税の額は、あわせて1億1404万円に上り、市は既に支払った9000万円余りは事業者に返還を求め、まだ支払っていない約2300万円については契約の変更を求める方針です。

以前の記録は「把握不可」

また市によりますと、2020年度より前にも必要のない消費税を支払った可能性があるものの、資料が残っておらず、把握できないということです。

市は、職員の知識不足や内容確認の不十分さが原因と謝罪し、再発防止に努めるとしています。