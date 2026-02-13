¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡¢ÊÆ»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò¿½ÀÁ¡¡3·î¤Ë¤âIPO¡¢»þ²Á1Ãû±ßÄ¶¤â
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑÂç¼êPayPay¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¸þ¤±³ô¼°»Ô¾ì¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ø¤Î¾å¾ì¤òÊÆ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð3·î¤Ë¤â¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡ÊIPO¡Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï»þ²ÁÁí³Û¤¬1Ãû±ß¤òÄ¶¤¹¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿°Æ·ï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¥ä¥Õ¡¼¤¬³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤ê½Ð¤¹³ô¼°¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤á¡¢»ñËÜ´Ø·¸¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤Ë¾å¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ê¤É¤Ç¿³ºº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£