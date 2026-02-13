º£Æü13Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Çºùºé¤¯¤³¤í¤ÎÍÛµ¤¡¡ÅÚÆü¤Ï4·îÊÂ¤ß¡¡¹âÃÎ¤Ïº£Ç¯½é¤Î20¡îÍ½ÁÛ
º£Æü13Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µÜºê»Ô¤Ç¤Ï3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ç¡¢ºù¤¬ºé¤¯¤³¤í¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤Ï4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¹âÃÎ¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ20¡î¤ËÃ£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
13Æü¡¡À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë½Õ¤ÎÍÛµ¤
º£Æü13Æü¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¤«¤é¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Æüº¹¤·¤È¤È¤â¤ËÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢µÜºê»Ô¤Ç18.6¡î¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ç¡¢ºù¤¬ºé¤¯¤³¤í¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï15.6¡î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï17.6¡î¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â3·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤âÊ¿Ç¯¤è¤ê2¡î¤Û¤É¹â¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12.6¡î¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÚÆü¤Ï4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤â¡¡¹âÃÎ¤Ïº£Ç¯½é¤Î20¡îÍ½ÁÛ¡¡¥¹¥®²ÖÊ´¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü14Æü(ÅÚ)¤ÈÌÀ¸åÆü15Æü(Æü)¤Ï¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü14Æü(ÅÚ)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢3·îÃæ½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ¸åÆü15Æü(Æü)¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ20¡î¤ËÃ£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤â20¡î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â18¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢½µËö¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤ÉÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£