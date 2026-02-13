中日・石伊雄太捕手が１３日、沖縄・北谷キャンプの休日に球場を訪れ、室内で練習を行った。打撃投手を相手に打ち込んだ後、マシンでキャッチング。「（練習試合があった）昨日は、打撃（練習）もできなかったので、やろうかなと思って」と約１時間半、汗を流した。

今季初の対外試合となった１１日のＤｅＮＡとの練習試合（宜野湾）。先発マスクをかぶったが、５回までに、投手２人で７失点とリードに苦戦した。試合前には、大野バッテリーコーチから「自分の考えでリードすること」を助言されながらも、遠慮が出てしまった。「自分の考えを押せず、結局、逃げの配球になってしまった。今は（いろんな配球を）試せる期間なのに、それができなかった」と悔やんだ。

意見交換を円滑にするため、投手との積極的なコミュニケーションを課題に挙げた。２５歳の２年目。チームには、まだまだ年上の投手が多いが、ドラフト１位・中西らルーキーも加入した。昨年のキャンプでは、涌井に声をかけてもらい、食事に出かけたが、「僕はあまりそういう（声をかけられる）タイプじゃなくて…」と頭をかいた。それでも、後輩から食事に「連れてってください」とお願いされることについては「うれしい。『いいの？俺で』って思う」と歓迎したシャイな女房役。「（練習以外にも）やることは多いです（笑い）。じっくり話していけたら」と“コミュ力強化”で正捕手をつかむ。