侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日に取材に応じ、１４〜２４日に宮崎で行われる合宿にメジャー組ではロッキーズ・菅野智之投手（３６）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が参加する見込みであることを明かした。

菅野は今季の所属チームがロッキーズに決まり、この日キャンプイン。キャッチボールなどで汗を流し、今後については「週明け（月曜）にライブＢＰをやって、宮崎でもう１回やって…」と説明。１４〜２４日に宮崎で行われる強化合宿に合流して実戦形式のマウンドに上がる意向を示していた。

雄星はチーム関係者が２１日（同２２日）に米国を出発すると説明。雄星はキャンプイン初日だった前日１１日（同１２日）にライブＢＰで４９球を投げ、「あと（ライブＢＰが）２回ですかね。ここで投げて、移動できたら移動する感じ」と説明していた。

井端監督は「（宮崎に来るのは）菊池と菅野ですね、ちょっと日にちまでは分からないですけど。それは本人から連絡を頂いて。正式にはちょっと何日とは至っていないけど、とりあえずこっち（宮崎）に来る」と明かした。

一方で、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）のメジャー１年目組は、３月に入ってから大阪で合流する見込み。指揮官は「岡本選手もギリギリまで打席数を増やしたいということで大阪からになるのかなと思います」と説明。ドジャース・山本由伸投手（２７）についても「山本投手も向こうで（ベイック）投げてから行きたいということ」と明かした。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）の動向も未定だが、メジャー組も遅くとも３月２日のオリックス戦（京セラドーム）からは試合に出場できるため合流する見込み。当初井端監督は、メジャー組に２７日の中日戦（バンテリンドーム）から合流するように要請していると明かしていた。