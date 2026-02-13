俳優で歌手の香取慎吾が１３日、３月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックの「“応援のチカラ”プロジェクト」メッセージ・アート贈呈式に出席した。

香取は２０１８年から国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）の親善大使を務め、長年パラスポーツの魅力を発信。この日は、車いすカーリングの中島洋治、パラスノーボードクロスの岡本圭司の両選手も登壇し、２人の前で応援アートをお披露目した。

まもなく開幕するパラリンピックに向け、自身を突き動かす原動力について尋ねられた岡本は「何言ってもいいんですよね？」とドッキリ発言。「大丈夫ですか？」と戸惑う香取に、岡本は「たぶんいい話です。慎吾さんと僕は北京のときに一度対談させてもらったんですが、『いろいろあった時に頑張りたいと思えた気持ちって、どこから来たんですか』って質問したんですよ」と切り出した。

岡本はその際の香取の回答が忘れられないそうで「大変なことがあって、ただその後にいろんな人が助けてくれたと。それはそうなる前に自分がめちゃめちゃ頑張ってたから、その時の自分を褒めたいって言ってたんですよ。俺、すげえそれが残ってて」と回想。「そう将来思えるように頑張っておこうっていうのが今あるので、結構それはずっと原動力になっています」と続けると、香取も「いい話じゃないですか！」と笑顔をみせていた。