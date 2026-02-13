【骨粗しょう症対策に】切り干し大根でパパッと作れるボリュームおかず

【シニア夫婦のおいしいごはん vol.1】元気と健康は食べるものでつくられる！シニア世代に必要な栄養素がしっかりとれて、夫婦ふたり分にちょうどいい量が作れるレシピを紹介します。

カルシウム、足りていますか？不足すると「骨粗しょう症」のリスクにも

2026年2月5日に宝島社から発売されたTJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』では、監修の管理栄養士・成田美紀先生がシニア世代に向け、健康的で楽しい生活のための「フレイル」予防のポイントを解説し、それに基づいたレシピを紹介しています。

加齢とともに心身の活力が低下し、要介護状態になる危険性が高くなる状態が「フレイル」です。体に必要な栄養素が不足するとフレイルに陥ってしまいますが、「カルシウム」は不足しがちな栄養素のひとつ。骨粗しょう症の原因にもなるので、シニア世代は特に気をつけたいですね。

カルシウムを摂るなら「切り干し大根」がおすすめ！

カルシウムの豊富な食材は何か、すぐに思い浮かぶのは牛乳やチーズなどの乳製品ではないでしょうか。牛乳一杯（200ml)には200mgのカルシウムが含まれています。しかし、1日に何杯も飲むのは難しい。他のカルシウム豊富な食材も上手に食事に取り入れたいですよね。

そこでおすすめしたいのが、常備しておくと便利な「切り干し大根」。切り干し大根100g(乾)には、なんと500mgのカルシウムが含まれいます。今回は、包丁いらずでパパッと作れる、ご飯のすすむレシピを紹介します。

カレー味が食欲そそる！

つくれぽ800件超！「止まらないおいしさ」とみんなが大絶賛

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「切り干し大根をカレー味で作るって発想に驚きでしたが家族に大ウケ」「切り干し大根の歯ごたえ最高！」「簡単すぎるのにおいしすぎて、ビックリでした」など、切り干し大根の新たな食べ方を絶賛する声がたくさん届いています。





カルシウムと合わせて食べたいのがビタミンD。ビダミンDは食材から摂取するだけでなく、日光を浴びると体内で生成されるので、ウォーキングなど外での運動習慣も合わせて取り入れてみてください！

＊カルシウムの数値は、TJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』P５より参照



TJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』（宝島社）







