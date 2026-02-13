１０日、出来上がったばかりの湯気の立つ「焼麦」。（フフホト＝新華社記者／哈麗娜）

【新華社フフホト2月13日】中国内モンゴル自治区フフホト市で2月10日、無形文化遺産「焼麦（シャオマイ、肉などの具を包んで蒸す焼売＝シューマイに似た料理）」をテーマにした新春イベントが開幕した。塞上老街や寛巷子、内モンゴル国際会展中心（エキシビション・コンベンションセンター）など主要な文化・観光街区や商業地域と連携し、無形文化遺産技術や新春行事の趣、観光消費を深く融合し、湯気立つ焼麦の香りの中で草原都市の春節（旧正月）の温かさを感じられる内容になっている。

１０日、観光客に実演する無形文化遺産「焼麦」の代表的伝承者。（フフホト＝新華社記者／哈麗娜）

焼麦製作技術は自治区級無形文化遺産に指定され、同市の名物料理として知られる。市内の焼麦店は2400店を超え、食材から加工、飲食、観光に至る特色ある産業チェーンが形成されている。春節の期間中、伝承者が街区や市場で皮をのばす、包む、蒸すといった伝統的な工程を実演、市民や観光客は足を止めて見入り、製作を没入体験している。

3月8日までのイベント期間中、地元では市内100店余りの焼麦店や老舗飲食店を対象にした消費券（クーポン）を順次配布し、春節消費の活性化を図ることにしている。

１０日、社区（コミュニティー）で午（うま）年の「対聯」（春節に張る対句）を書く高齢者。（フフホト＝新華社記者／哈麗娜）

同市は近年、「焼麦文化」の都市IP（知的財産）効果を高め、祝祭日文化を充実させ、消費を喚起している。焼麦製作の団体基準を発表し、技術研修を実施しているほか、焼麦文化をテーマにした探求学習旅行、グルメ街区巡り、無形文化遺産技術体験など新たなビジネスを展開している。焼麦は朝の軽食から、文化、観光、商業、雇用をつなぐ都市のシンボルへと発展している。（記者/哈麗娜）