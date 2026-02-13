中村芝翫の妻・三田寛子、義父母とのなつかしい家族旅行ショットを披露「貴重な思い出です」 新婚時代に4人だけで海外へ
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が12日、自身のインスタグラムを更新。義父母とのなつかしい家族旅行ショットを披露した。
【写真】「みなさん優しい表情」三田寛子が披露した義父母とのなつかしい家族旅行ショット
三田は「今日は中村の両親の結婚記念日です」と報告し、当時の旅先でのスナップをアップ。そこには、優しくほほ笑む義父母に両脇を挟まれながら、念願だったというチンパンジーを抱っこして満面の笑みを浮かべる三田の姿が収められている。
「私がどうしてもチンパンジーを抱っこしたいと言ったら父母が付き合ってくれました」と義父母が新婚の嫁の願いを快くかなえてくれたほほ笑ましいエピソードを披露し、「四人だけで旅した唯一の旅行で、こんなにお側で何日間も共に過ごせた事は貴重な思い出です」と感慨深げに振り返った。
また、梨園という伝統ある世界へ嫁いだ当時を回想し「温かく嫁として迎えて頂けて学ぶ毎日で、私自身が育たないとばちがあたると強く心に刻んだ旅でした」と、義父母の深い慈しみに対する決意を改めてつづっている。
コメント欄には「ほほ笑ましい光景」「とても良いお写真」「素敵な思い出ですね」「みなさん優しい表情」などの声が多数寄せられている。
【写真】「みなさん優しい表情」三田寛子が披露した義父母とのなつかしい家族旅行ショット
三田は「今日は中村の両親の結婚記念日です」と報告し、当時の旅先でのスナップをアップ。そこには、優しくほほ笑む義父母に両脇を挟まれながら、念願だったというチンパンジーを抱っこして満面の笑みを浮かべる三田の姿が収められている。
また、梨園という伝統ある世界へ嫁いだ当時を回想し「温かく嫁として迎えて頂けて学ぶ毎日で、私自身が育たないとばちがあたると強く心に刻んだ旅でした」と、義父母の深い慈しみに対する決意を改めてつづっている。
コメント欄には「ほほ笑ましい光景」「とても良いお写真」「素敵な思い出ですね」「みなさん優しい表情」などの声が多数寄せられている。