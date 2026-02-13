【引っ越し1週間前までに準備する11項目】元海保・整理収納アドバイザーが5回の転勤で学んだ直前で慌てない段取り

元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。転勤族ママでもある川崎さん。今回は、引っ越しを効率よく、安く進めるための「2〜1週間前にやることリスト」を教えてもらいます。



文＝川崎みさ

リスト化・見える化は必須！

私は転勤族の夫と結婚し、15年間で5回の引っ越しを経験しました。初めは失敗や反省ばかりだった｢引っ越し作業｣ですが、回数や失敗を重ねるうちにコツを習得。効率よく引っ越し作業を進めるためには「いつ」「何をするのか」が重要だと気が付きました。

そこで、これまでの失敗や反省を踏まえ、さらに整理収納アドバイザーの知識をプラスして作成した引っ越し2週間前から1週間前の「やることリスト11」をご紹介します。

なぜ「やることリスト」が必要なのでしょうか。

・引っ越しはドタバタしている

・引っ越し作業はやることが多い

・｢ぬけ｣｢もれ｣｢ド忘れ｣が発生しやすい

・引っ越し直前に慌てふためく事態を避ける

・余計な出費を減らすため

・ムダな労力を減らすため

やることが多い引っ越し作業では、やることをリスト化・見える化することで管理や状況把握が圧倒的にラクになります。

続いて、私の経験や失敗談も交えながら、リストの項目を解説していきます。

手続き関係のやること

（1）市区町村役場などでの転出手続き

多くの市区町村では、転出の手続きが2週間前から可能です。引っ越し直前になると、荷物の整理などで時間が取れない、うっかり転出手続きを忘れる場合もあるので、早めに終わらせるのがベスト。マイナンバーカードがあれば、転出手続きはオンラインでもできます。

（2）NHK受信料の住所変更

NHK受信料の住所変更は、転居の前月からできますが変更には新住所が必要。そのため、わが家では引っ越し2週間前から1週間前の「やることリスト」に入れています。ネットでも手続きが可能です。

家のこと・挨拶

（3）新居での部屋割りを決める

新居の見取り図が手に入ったら、部屋割りを決めます。リビング、寝室、子供部屋…など決めておくと、その後の引っ越し作業がラクに。

＜私の失敗談＞

引っ越しでは、「部屋割り」がケンカの原因になることもあるので、必ず事前に家族全員で確認を。私のように、引っ越し最中に子供から「こっちの部屋が良い」などと言い出されると焦ります。

（4）季節外のモノを段ボールに詰める

季節外のモノは、段ボールに入れていきましょう。段ボールには内容物の「明記」も必須。ただし、ガムテープなどで封をするのはちょっと待って！



＜私の失敗談＞

片付けをしていると、思わぬところから一緒の段ボールに入れるべきモノが出てくることも。いちいち封を剥がしたり、「とりあえず」と、別の段ボールに入れると「後から探す手間」が増えてしまうので、引っ越し2週間前から1週間前の段階では、段ボールの封はしない方が無難です。

（5）大掃除を始める

引っ越しでは、年末の「大掃除」以上の大掃除が必要です。私のように、引っ越し前日や当日に徹夜で掃除をせずに済むように、本格的な大掃除は2週間前から始めましょう。

（6）お世話になった方へ挨拶に行く

引っ越し直前は、何かとドタバタしています。毎日は会わないけれど、きちんとお礼を伝えたい方（地域の方や習い事の仲間など）へは、余裕を持ってお別れの挨拶を。

＜私の失敗談＞

以前、仲良しのママ友への挨拶を「同じ宿舎だし引っ越し当日でも大丈夫」と思っていたところ、まさかの不在（買い物で外出中だった）で挨拶できず、そのまま出発するハメに。数時間後に電話でお世話になったお礼を伝えましたが、最後に会えなかったことを今でも後悔しています。

新居周辺の情報収集

（7）新居周辺の生活情報を確認

スマホアプリの「マップ」で新住所のスーパーやドラッグストアなど、引っ越し後に、頻繁に通う予定の店をチェック。私は、地元のスーパー、ドラッグストア、コンビニ、100円ショップ、書店、ホームセンターなどをチェックしています。スマホアプリの「マップ」で調べると新居からの距離や、店の駐車場の規模や入りやすさも分かるので便利。

（8）新居周辺の病院情報を確認

スマホアプリの「マップ」で、新居の近くの内科、小児科、皮膚科、眼科、産婦人科などもチェック。「ここなら行きやすい」という病院の目星をつけておくと、引っ越し直後に通院が必要になった場合でも慌てません。口コミのチェックも忘れずに！

（9）転校先の通学路（距離や時間）を確認

お子さんがいる場合、スマホアプリの「マップ」で学校（幼稚園）の通学路や、通学にかかる時間をチェックしておくと安心です。慣れない土地での車の運転は事故につながりやすいので、道幅なども要確認。

進捗・当日の手荷物の確認

（10）やることリストの達成状況を家族と共有

できたこと、できていないこと、予定より遅れていることなどが出てくる時期。家族みんなが引っ越しの準備で疲れていたり、新生活への期待と不安で気もそぞろな状態になりがちなのでスケジュールや、やることリストの達成状況などを確認しましょう。

（11）引っ越し当日の手荷物を決める

引っ越し当日に手荷物にするモノを決めます。わが家の様に、引っ越し前日に、夫や子供とケンカしながら、段ボールをひっくり返し、目当てのモノを探すというムダな行為をせずに済むように、お気を付けください！

最強で最高の「情報収集先」は？

もし、転居先で職場の先輩や知り合いがいる場合には、色々と教えてもらえないかお願いしてみましょう。転居先の夜の治安、穴場スーパー、道路の混雑区間などその土地に住んでいる人から聞くのが、最強で最高の情報収集になりますよ。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。