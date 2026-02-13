八村塁が3本の3Pを含むチーム2位の21得点…マブスを下したレイカーズは連敗スタップ

2月13日（現地時間12日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでダラス・マーベリックスと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、ディアンドレ・エイトンが引き続き欠場。レブロン・ジェームズ、マーカス・スマートが復帰し、ジェイク・ラレイビア、八村、ジャクソン・ヘイズとともに先発に名を連ねた。

同点で迎えた第1クォーター開始1分53秒からヘイズ、八村が得点を決めると、レブロンが2連続で3ポイントシュートを成功。10点のリードを奪ったものの、その後は点の取り合いとなり、36－31で最初の12分間を終了した。

第2クォーターは序盤こそ拮抗した展開になったが、開始5分30秒からラレイビア、ヘイズ、オースティン・リーブス、八村の連続得点で9－0のラン。しかし、残り3分1秒を最後に得点が止まると、マブスに連続で得点を与え、64－63と1点差でハーフタイムを迎えた。

序盤にリードが入れ替わった第3クォーターだが、スマート、ジャレッド・バンダービルト、マキシ・クリーバー、ルーク・ケナードの3ポイントシュートで再び突き放すことに成功。クーパー・フラッグを欠く相手に対し、14点差をつけた。

最後の12分間は2ケタ点差を保ったまま推移。試合終了残り2分26秒に八村が自身3本目の長距離砲を射抜くと、直後にヘイズが試合最大22点差に広げるダンクを決めた。

最終スコア124－104で勝利を収め、連敗を「2」で止めた。レブロンが28得点10リバウンド12アシストの活躍でチームをけん引したほか、リーブスが18得点6アシスト、ヘイズが16得点7リバウンド3スティール、ラレイビアが11得点、ケナードが9得点7リバウンド、スマートが9得点6アシスト。34分54秒のプレータイムを獲得した八村は、フィールドゴール13本中9本の成功で21得点に3リバウンド1アシスト1スティールの活躍を見せた。

なお、レイカーズの次戦は21日（同20日）。「NBAオールスター2026」を経て、ロサンゼルス・クリッパーズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 124－104 ダラス・マーベリックス



LAL｜36｜28｜32｜28｜＝124



DAL｜31｜32｜19｜22｜＝104

【動画】レイカーズvsマーベリックスのハイライト