イチケン<1847.T>が後場急上昇してプラスに転じ昨年来高値を更新している。午後２時ごろに２６年３月期連結業績予想について、売上高を１０１０億円から１０５０億円（前期比６．１％増）へ、営業利益を６７億円から８２億円（同２０．０％増）へ、純利益を４４億円から５５億円（同１７．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１２０円から１６５円へ引き上げ年間配当予想を２３０円（前期１４０円）としたことが好感されている。



店舗の新築・内装・リニューアル工事や宿泊施設の建設需要に対して積極的な受注活動を行った結果、受注高が増加していることに加えて、工事が順調に進捗していることが要因。また、生産性・採算性を重視した受注に取り組んでいることや、資材価格や労務費などの転嫁が進んだことによる工事採算性の改善もあり、完成工事粗利益が予想よりも増加しているとしている。



なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７７８億９８００万円（前年同期比０．３％減）、営業利益６５億６７００万円（同２２．５％増）、純利益４４億６４００万円（同２４．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS