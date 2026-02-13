エン<4849.T>は大幅安。約３カ月ぶりに昨年来安値を更新した。１２日取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、売上高が４３７億２６００万円（前年同期比９．７％減）、純利益が２３億１２００万円（同６３．１％減）だった。これを嫌気した売りが出ている。



主力のエン転職が前期までの投資抑制の影響を受けて減収となったため。タイミー<215A.T>株の売却で投資有価証券売却益を計上した前年同期の反動もあった。なお、純利益は既に通期計画（２０億７０００万円）を上回っているものの、従来予想を据え置いている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS