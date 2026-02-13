日産証券グループ<8705.T>が後場に急伸している。同社は１３日午前１１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業収益は前年同期比８．８％増の６１億１３００万円、経常利益は同６３．８％増の１２億４０００万円、純利益は同９６．７％増の７億８２００万円となった。１０～１２月期の経常利益は１１倍に拡大した。増配見通しも公表しており、好感されたようだ。



ＮＹ金先物が昨年１０月に４０００ドルを突破し、過去最高値を更新したなか、主力の金標準先物の売買代金が大幅に増加し、受入手数料とトレーディング利益が拡大した。未定としていた期末配当予想については１２円とした。年間配当予想は１５円（前期は９円）になる。あわせて１月の月次業績速報を公表。同月の純営業収益は９億２３５万円と前月の８億８１０万円を上回った。



出所：MINKABU PRESS