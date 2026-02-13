緑黄色社会、ニューシングル「風に乗る」発売決定！劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会が、11thシングル「風に乗る」を3月18日にリリースすることが決定した。

■『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボMVも解禁！

表題曲「風に乗る」は、3月13日公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲。作詞を長屋晴子（Vo）、作曲・編曲を穴見真吾（Ba）が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに、長屋の透明感と力強さを併せ持つボーカルが重なる。新しい時代を切り拓く勇気を与えるような、緑黄色社会の作品の中でも最も“エバーグリーン”と言える楽曲に仕上がった。

さらに、同アニメの挿入歌として書き下ろされた「etoile」（読み：エトワール/1つ目の「e」は、アキュートアクセント付きが正式表記）も収録。こちらは、作詞を長屋、作曲をpeppe（Key）が担当。異国の地で夢を諦めない登場人物の心情を描いた、静かに熱く絡むストリングスアレンジが印象的な楽曲となっている。

表題曲「風に乗る」は、3月10日に先行配信がスタート。3月18日発売のパッケージは初回生産限定盤と通常盤の2形態で、初回生産限定盤には2025年9月～11月に開催された『Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025』のツアードキュメントを収録したBlu-rayと別冊ブックレットが付属する。

また、『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボレーションMVも解禁。このコラボMVでは、ジャン・ベロ―“コンコルド広場のパリジェンヌ”や、アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレックの作品といった名画をはじめ、バレエの舞台に胸を高鳴らせ、目を輝かせるフジコの姿が映し出され、夢へと踏み出すフジコのはじまりを感じさせる映像が楽曲とともに紡がれている。

「風に乗る」に乗せて、少女たちのまっすぐな想いを鮮明に映し出し、本編公開への期待感を高めるコラボMV。ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風に乗る」

2026.03.18 ON SALE

SINGLE「風に乗る」

■関連リンク

劇場アニメ『パリに咲くエトワール』作品サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/parieto-movie/

緑黄色社会 OFFICIAL SITE

https://www.ryokushaka.com/