中森明菜の3ヵ月連続特番『明菜に溺れる、3ヶ月。』2月はソフト絶版の超貴重ライブをBS10プレミアムで放送

中森明菜の特番『明菜に溺れる、3ヶ月。』が、BS10プレミアムにて1月から3月まで放送中。このたび、2月の放送内容が発表された。

■最前列で“中森明菜”という奇跡に溺れよう

華麗な衣装を纏い舞う姿も、マイク一本で切々と歌い上げる姿も、そのすべてが切ないほどにドラマチック。絶望と希望を抱きしめるバラード。ラテンの熱、ロックの咆哮。傑作群を憑依させたかのように歌い上げるカバーソング。繊細なストリングスの調べから、魂を削るようなバンドサウンドまで、その振れ幅は圧巻の一言。

アイドルとしての狂騒を抜け、表現者として己の歌と対峙し続けた1990年代後半から2000年代の軌跡をたどる旅。リビングを特等席に変えて、最前列で“中森明菜”という奇跡に溺れよう。

2ヵ月目となる2月の放送では、2000年に開催された自身初となるバラードコンサートツアー『中森明菜 2000「21世紀への旅立ち』、2009年開催のカバーアルバムを軸に構成された公演『Akina Nakamori Special Live 2009 Empress at Yokohama』等を届ける。すでにDVDでは絶版となっており、1月の放送時にもSNSで話題沸騰した超貴重ライブだ。

なお、3月には人気ライブのリピート放送も予定している。

■番組情報

BS10プレミアム『中森明菜 2000「21世紀への旅立ち』

02/14（土）22:30～

内容：2000年に開催された、自身初となるバラードコンサートツアーの中から、5月の東京・青山劇場でのステージの模様をお届け。このツアー用にアレンジされたギター、ベース、ピアノにストリングスで構成された楽団との競演は必見。

セットリスト：光のない万華鏡／永遠の扉／予感／Necessary／水に挿した花／ありふれた風景／雨の日は人魚／雨が降ってた・・・／カタストロフィの雨傘／オフェリア／月華／二人静－「天河伝説殺人事件」より／AL-MAUJ／原始、女は太陽だった／嵐の中で／ミ・アモーレ[Meu amor e･･･]／乱火／陽炎

BS10プレミアム『Akina Nakamori Special Live 2009 Empress at Yokohama』

02/21（土）18:00～

内容：2009年8月の横浜BLITZ公演で開催された、カバーアルバム『フォーク・ソング～歌姫抒情歌』、『フォーク・ソング2～歌姫哀翔歌』の2枚のカバーアルバムを軸に構成された公演。オリジナル曲を歌う彼女の公演とは異なる、新しい世界観で歌手としての魅力を堪能できる。

セットリスト：私は泣いています／学生街の喫茶店／旅の宿／心もよう／無縁坂／シクラメンのかほり／ダンスはうまく踊れない／ＷＯＭＡＮ “Ｗの悲劇より”／ベルベット・イースター／悪女／22才の別れ／雨の物語／I LOVE YOU／恋／I hope so

BS10プレミアム『Felicidad AKINA NAKAMORI LIVE ’97』

02/22（日）23:00～

内容：1997年、9年ぶりに開催された全国ツアーのファイナルを飾った6月の東京国際フォーラムにて行われたライヴを収めた作品。ツアーに先駆けてリリースされたアルバム『SHAKER』は心地良く聴いてもらう作品にするべく、さまざまなタイプの楽曲をカクテルのように混ぜ合わせたところからタイトルが付けられたアルバムだったが、他にも1986年にリリースされ傑作との呼び声も高い『CRIMSON』からの楽曲もセレクト。

セットリスト：月は青く（インスト）／水に挿した花／Blue On Pink／約束／OH NO,OH YES!／スローモーション／SOLITUDE／Fin／満月／桜（びやく）／夜の匂い／おいしい水／赤い薔薇が揺れた／MOONLIGHT SHADOW ～月に吠えろ／APPETITE／LA BOHEME／BLONDE/La Liberte／So Mad／愛撫／TATTOO／飾りじゃないのよ涙は／DESIRE -情熱-／ミ・アモーレ[Meu amor e…]／駅／難破船

