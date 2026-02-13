秋川牧園 <1380> [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億2400万円の黒字(前年同期は1300万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億2000万円に対する進捗率が103.3％とすでに上回り、さらに5年平均の91.1％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は400万円の赤字(前年同期は6400万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比88.9％増の8500万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.8％→3.3％に改善した。



株探ニュース

