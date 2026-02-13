いつも <7694> [東証Ｇ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億1200万円の黒字(前年同期は3200万円の赤字)に浮上したが、通期計画の2億2500万円に対する進捗率は49.8％にとどまり、5年平均の75.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比50.7％増の1億1300万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の1億6600万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→3.1％に改善した。



株探ニュース

