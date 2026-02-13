ビジネス・ワンホールディングス <4827> [福証Ｑ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.4％増の9.8億円に伸び、通期計画の13億円に対する進捗率は75.5％に達したものの、5年平均の86.5％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.0％減の3.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比39.5％減の1.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.5％→5.7％に悪化した。



株探ニュース

