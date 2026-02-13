マルシェ <7524> [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は600万円の赤字(前年同期は2500万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の6300万円の黒字→1800万円の赤字(前期は3200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の7100万円の黒字→1000万円の赤字(前年同期は4500万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比94.7％減の200万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.3％→0.2％に大幅悪化した。



株探ニュース

