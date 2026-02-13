錢高組 <1811> [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比63.9％増の50.7億円に拡大し、通期計画の57.3億円に対する進捗率は88.5％に達し、5年平均の84.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.1％減の6.6億円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、従来未定としていた期末一括配当は110円(前期は120円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.3％増の13億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.4％→1.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026 年３月期の配当につきましては、前回予想において未定としておりましたが、今後の経営環境を総合的に勘案して、１株当たり 110 円の配当を実施させていただく予定です。

