ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート・ショートトラック男子1000メートル決勝で、中国選手がブレード半分の差で金メダルに届かなかった。中国メディアの騰訊網が伝えた。

12日に行われた決勝は5選手で争われた。中国の孫龍（スン・ロン）は残り1周の時点で3位だったが、バックストレートで仕掛け、最終コーナーを回ったところで前に出た。ゴールシーンでは孫の体の方が前にあったが、競り合ったジェンズ・バン・ト・ワウト（オランダ）が伸ばしたブレードが先にゴールラインに届いた。孫はブレード半分、タイムにしてわずか0．028秒差で銀メダルとなった。なお、銅メダルはリム・ジョンウン（韓国）だった。



金メダルまであと一歩だった孫だが、それでもレース直後には喜びの涙を流した。4年前の北京大会ではリレーでのミスにより大バッシングを受けた。孫は「最後に足を伸ばしきれず、結果は少し悔いが残るかもしれないけど、これがショートトラック。今日のレースを通じて完全に冷静になった。成績が良くても悪くても、もう終わったこと。明後日の1500メートルに向けて準備しないといけないので、次は落ち着いた良いメンタルで臨みたい」と話した。

中国のネットユーザーからは「おめでとう！そしてありがとう」「すごいよ」「孫龍、君はカッコいい」「最後の追い上げは興奮した」「前回大会から大変だった。この4年間の彼の成長を見た。今ようやく重荷を下ろすことができるね」「金メダルまであと少しだったけど、もう十分すごい」「銀メダルも銅メダルも金メダルも同じ。メダルを獲得するのはすごいんだ。これからも頑張ってほしい」といった祝福のコメントが寄せられた。（翻訳・編集/北田）