ABEMAで「ユーリ!!! on ICE」が無料一挙放送　「SHIBUYA ANIME BASE」で特集も

フィギュアスケートを題材にした人気テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」が、2月13日15時から「ABEMA」で初の全話無料一挙放送を実施します。放送終了後も1週間、無料で視聴可能です。

一挙放送は15時からと22時からの2回を予定しており、ファンは一日を通して作品を楽しめます。

また同日21時からは、ABEMAのアニメ／ポップカルチャー情報番組「SHIBUYA ANIME BASE」の生放送内で本作の特集を放送。番組にはメインMCのハライチ・岩井勇気とサブMCの徳井青空が出演し、作品の魅力や見どころを紹介します。

「ユーリ!!! on ICE」は2016年に全12話が放送されたテレビアニメ。フィギュアスケートを題材に、主人公・勝生勇利をはじめとする個性豊かなキャラクターたちのドラマと、氷上で繰り広げられる美麗なスケートシーンで大きな話題を集めました。

アニメファンのみならず実際のスケートファンからも高い支持を受け、放送から年月を経た今も根強い人気を誇る作品として知られています。

