全国の自治体で、災害時に避難所などで使われるトイレカーの導入が広がっている。

移動式で冷暖房や温水洗浄便座を備え、快適なトイレ環境を確保できることから、２０２４年の能登半島地震で注目を集めた。各自治体は災害時の応援協定を結ぶなどして活用を図っている。（洲本支局 西村歩）

工場新設も

内閣府の災害備蓄状況調査（２４年１１月時点）によると、全国の自治体が配備するトイレカーは計３７台だったが、２４年１１月に国が導入費の２分の１を補助する制度を設けると、２４年度には１０８自治体が計２３１台分の補助を受けた。

トイレカー製造会社「モンテリオン」（福岡県鞍手町）によると、例年数台だった注文数が、２５年度には約１５０自治体の計約２５０台に急増しており、人員増や工場新設などで受注体制を強化しているという。

南海トラフ地震に備え、兵庫県南あわじ市（淡路島）は２０年１１月、他に先駆けて１台（男性用、女性用各２基、多機能１基など。約１５８０万円）を導入した。２４年には能登半島地震の被災地に約５か月間、派遣した。

導入自治体の間で連携も深めようと、２３年には愛媛県宇和島市、長崎県島原市と災害時のトイレカー派遣に関する応援協定を結び、現在は大阪府交野市、福島県いわき市などを含む７府県９市に広がる。昨年１０月に３台（計約３３００万円）を導入した松山市も２５年度内に協定に参加予定だ。

南あわじ市の担当者は「防災イベントなどで普及も促し、相互支援の輪を広げていきたい」と話す。

体調管理にトイレ整備は不可欠

ＮＰＯ法人「日本トイレ研究所」（東京）の調査によると、能登半島地震では、発生から６時間以内にトイレに行きたくなった人の割合が９割近くに上る。災害時には早急なトイレ整備が不可欠だが、調査した避難所１０か所で、仮設トイレが３日以内に完成したのは１か所のみだったという。

各地で断水が続き、排せつ物が流せずに使用が困難になった避難所のトイレもあり、被災地に入った研究所代表理事の加藤篤さん（５３）は「トイレの回数を減らそうとして水分摂取を控え、便秘で悩む人もいた」と振り返る。

水分補給を控えることで心筋梗塞（こうそく）などを発症しやすくなり、最悪の場合は災害関連死を引き起こす可能性も高まるとされる。

そこで能登半島地震では、発生直後から２か月で１５台程度のトイレカーが、道路の寸断されていない被災地に入り、「清潔で快適」と注目された。「気持ち良くトイレに行けた」などの声も寄せられたという。

平時は輸送にも

導入費が高額で、平時の活用法は課題の一つだ。各自治体は防災イベントなどで利用するほか、徳島県阿南市は昨年９月、平時に人や物資の輸送にも使える多機能型トイレカー１台（約１３００万円）を西日本の自治体で初めて導入した。

快適なトイレカーのみで避難所に必要なトイレを賄うことも難しく、加藤さんは「仮設トイレや携帯トイレなどと組み合わせ、トイレカーも利用できるような態勢を段階的に整えていくことが大切」と話す。

出動人件費など国が支援

国も自治体のトイレカー導入を後押ししている。

２４年１１月に設けた導入費の補助制度に加え、昨年６月にはトイレカーのほか、キッチンカー、トレーラーハウスなどを含む「災害対応車両」の登録制度も創設した。災害時の出動に必要な人件費などの費用のうち、最大９割を支援する仕組みも整えた。災害時の円滑な出動につなげる狙いで、全国各地の自治体や民間団体の２４８台（１月２３日時点）が登録されている。

内閣府担当者は「自治体がトイレカーを配備しやすい環境を整え、大地震などに備えたい」としている。