ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間13日夜から14日早朝にかけての大会8日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う

日本はここまで金メダル2、銀2、銅6と計10個のメダルを獲得し、連日のメダルラッシュになっている。大会8日目もスノーボードや、フィギュアスケートなどメダル獲得の可能性の高い注目競技が目白押しだ。

スノーボード／男子ハーフパイプ・決勝

日本の平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）ら4選手が揃って決勝に進出。予選7位の平野歩夢の怪我の具合も気になるが、2位通過の戸塚優斗（24、ヨネックス）や3位の山田琉聖（19、専門学校JWSC）、5位の平野流佳（23、INPEX）が好調。メダルラッシュのスノーボード勢に続けるのか目が離せない。

フィギュアスケート／男子シングル・フリー

悲願の金メダルへ日本のエース鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）は前回大会の銀メダルを上回ることは出来るのか。ショートプログラムを終えて、トップの世界王者イリア・マリニン（21、アメリカ）とは5.9点差で2位。日本からは佐藤駿（22、エームサービス/明治大）と三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）も登場する。



【大会8日目 日本選手の主な出場種目】

13日 スノーボード／女子クロス・シード決定戦〜決勝

13日 クロスカントリースキー／男子10kmフリー

14日 フィギュアスケート／男子シングル・フリー

14日 スノーボード／男子ハーフパイプ・決勝

14日 スケルトン／男子・3回目、4回目



※写真は左から平野歩夢選手、鍵山優真選手、イリア・マリニン選手