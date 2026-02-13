人気作家が舞台俳優となって演じる「文士劇」が、５月に東京都内で開催される。

日本文芸家協会（林真理子理事長）の創立１００年を記念した催しで、映画でも知られる米国文学の名作「風と共に去りぬ」を上演する。島田雅彦さんや綿矢りささんら約２０人の作家が出演する。

文士劇は、明治期に作家の間で上演されたのが始まり。昭和になると文芸春秋が読者サービスで１９３４年に始め、戦争で一時中断したが７８年まで続き、三島由紀夫や石原慎太郎、井上ひさしらが出演して人気を呼んだ。その後、盛岡市在住の直木賞作家・高橋克彦さんが発起人の「盛岡文士劇」が９５年から続いているほか、２０２４年には大阪や京都などを拠点にする作家による舞台も大阪で上演された。

「風と共に去りぬ」は、米作家マーガレット・ミッチェルの作品で、１９世紀の南北戦争下の米国を舞台に、主人公スカーレット・オハラと、レット・バトラーの愛憎を中心に描く。今回は“作家によるお祭り”でもあり、スカーレットとレットの役は複数の作家が場ごとに交代して演じる。

出演はこのほか林さんや井沢元彦さん、村山由佳さん、辛酸なめ子さんら。演出は、２０２３年に読売演劇大賞で最優秀演出家賞を受賞した文学座所属の五戸真理枝さん、脚本は盛岡文士劇の脚本家である道又力さんがそれぞれ担当する。

５月２３、２４日、紀伊国屋ホール（東京・新宿）。問い合わせは０５７０・００・３３３７。