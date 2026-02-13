【引っ越し1カ月前に準備する15項目】元海保・整理収納アドバイザーが5回の転勤で学んだ損をしない効率的な段取り

元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。転勤族ママでもある川崎さん。今回は、引っ越しを効率よく、安く進めるための「1カ月前にやることリスト」を教えてもらいます。



文＝川崎みさ

コツを知れば楽に、安く、効率的に！

｢引っ越し｣って本当に大変ですよね。わが家は転勤族なので、これまでに5回の引っ越しを経験しました。最初は、大失敗や反省が多かった引っ越し作業ですが、回数を重ねるたびに、「楽に！安く！効率的に！」引っ越し作業を進めるためのコツが分かってきました。

・｢片付け｣がとにかく大変

・引っ越し前後に疲れて体調を崩しがち

・やることが多くて頭がパンクする

・予想外のハプニングに焦る

・出費（予定外も含む）が増えて困る

・荷ほどきが（永遠に）終わらない

など、引っ越しは「やったことがない」「慣れていない」方にとっては、分からないことだらけ。そこで、元海上保安官・整理収納アドバイザー・転勤族ママの経験を基に作り上げた、知っているだけで引っ越しに困らなくなる「引っ越し1カ月前のやることリスト15」をご紹介します。

まずは、やることの｢見える化｣が大切。頭の中で考えているだけでは、必ず「抜け」「もれ」「ド忘れ」が発生するので、手帳やアプリなどで必ず「やることリスト」を作成しましょう。

続いて、私の経験や失敗談も交えながら、リストの項目を解説していきます

入居関係のやること

（1）新居を決める

引っ越しが決まったら、まず決めるのは「新居」。なぜなら、引っ越し先の住所が決まらないと、様々なことが変わったり、引っ越し業者と契約が結べなかったりといった場合があるからです。

（2）退去の日を決める

現在の住まいからの退去日を決めると、それに合わせて色々な作業日程を組めます。引っ越し先が遠距離で業者が混み合う日程の場合、退去から新居への入居まで1週間以上かかってしまう場合もあるのでご注意を。

（3）入居の日時を決める

就職や転職、転勤の場合、会社によっては、引っ越し先の「入居日」が指定されている場合があるので必ず確認を。指定より前に入居してしまうと、会社から引っ越し代が出なくなる場合もあるので要注意。

お金関係のやること

（4）引っ越し代金の支払い元を確認

就職や転職、転勤の場合、「引っ越し代は会社が一部、又は全額を負担します」という場合も。会社が負担してくれる場合、見積もりや支払い証明などが必要になるので、必ず確認を 。

（5）引っ越しの希望プランを決める

引っ越し作業の全てをお任せできるプラン、不用品の引き取りをしてくれるプランなど、引っ越し業者ごとに多彩なプランがあります。数社の見積もりを取る際に、プランが決まっていると値段の比較もしやすいので、あらかじめ「希望プラン」は考えておきましょう。

（6）見積もり（数社）を取る

「引っ越し」と言っても、業者ごとに全く値段が違います。少なくとも2社以上は見積もりを取って値段の比較を（海上保安庁は3社の見積もりが必要）。

〈私の失敗談〉

引っ越しの繁忙期（3月30日〜4月2日頃）に引っ越しを希望している場合、引っ越しの依頼どころか、見積もりのための来訪さえ断られる場合もありました。見積もりの依頼も引っ越し業者の選定も｢早い者勝ち｣ということを、お忘れなく！

ライフライン関係のやること

（7）電気・水道・ガスの停止の確認（旧住所）

どこに電話をすれば、退去日に電気、水道、ガスを停止できるのか、会社、電話番号、停止の手続き方法などを確認しましょう（忘れないように、必ず何かにメモすること）。

〈同僚の失敗談〉

水道の停止の手続きをしておらず（水道代は自動引き落としにしていた）、異動後の半年間ほど、知らずに水道代を払い続けていた同僚がいました。ムダな出費を減らすためにも必ず、電気、水道、ガスの停止方法は確認しましょう。

（8）電気・水道・ガスの開栓の確認（新住所）

新住所が決まったら、新住所の電気、水道、ガスの開栓日や支払い方法の確認を。特に電気は要注意。現在は、電力会社が自由に選べるようになっています。もし新居がオール電化の場合は、電力会社を比較しないで契約すると、支払額が他の電力会社に比べて増えてしまう場合もあります。

ちなみに、「都市ガス」と「プロパンガス」は、原料・供給方法・供給エリア等が異なります。また料金は一般的にプロパンガスの方が高額になります。

（9）ガスコンロの種類を確認

新居にガスコンロが付いていない場合、自分で用意するのですが、都市ガスとプロパンガスでは使用できるガスコンロの種類も変わるので、新居のガスの種類は必ず確認しましょう。

〈私の失敗談〉

ガスコンロの種類を間違えて購入して困ったことがあります。

お付き合い関係のやること

（10）引っ越しを伝える相手を決める

引っ越しは何かとバタバタするので、引っ越しを伝えたい相手や、引っ越し前に会っておきたい方を事前にリストアップ。引っ越し1カ月前の時間にも心にもゆとりがある時期に、会う約束をしておくのがベスト。

（11）引っ越しの挨拶品の検討



■旧住所での挨拶品の準備

お世話になった方にお礼の品を渡す場合など、あらかじめ数と品物を決めておくと出費も把握しやすく余裕を持って買出しに行けます。わが家は、子供の仲が良いお友達へはハンカチやお菓子、習い事先の先生へは菓子折りを挨拶用の品物を準備しました。

■新住所での挨拶品の準備

わが家は、引っ越し先で近所の方へ心ばかりの品（ラップや食品保存袋など300〜500円程度の品）を持って挨拶に行きましたが、以前に比べて「引っ越し後の挨拶をする人」は減っていると感じます。防犯面から近所に挨拶をしたくない、近所づきあいをするつもりがなく挨拶をしない方も増えているので、必須ではありません。

子供関係のやること

（12）子供の転校・転園の連絡・確認（旧住所）

子供がいる場合は、転校や転園手続きのため、通っている学校や幼稚園でなるべく早く引っ越しの連絡をして、転校・転園に必要な事項の確認を行います。最後の登校日、登園日は必ず聞かれるので、引っ越しの日程と合わせて考えておきましょう。

（13）子供の転校・転園の連絡・確認（新住所）

転入先の学校や幼稚園・保育園が決まったら、いつから通うか必ず聞かれるので、初登校日、初登園日も考えておきましょう （登校や登園に合わせて、学用品の荷ほどきも必要）。

その他、持ち物や学用品など引き続き使えるモノ、新たに購入が必要になるモノも確認します （頼めば準備物のリストをくれる学校や幼稚園・保育園もあります）。事前に通学路や登校にかかる時間などが確認できると、更に安心です。

〈私の失敗談〉

小学生や中学生の子供がいる場合、転校先の学校の算数（数学）の単元の進み具合を確認しておくと安心。実は、同じ学年でも学校ごとに授業の進み具合が異なる場合があります。転校後、他の教科は遅れていてもなんとか追いつけますが、算数（数学）は前の単元を習得していなかったせいで、授業についていけず困ったことがありました。

荷造り関係のやること

（14）家の片付け・掃除を始める

家の片付けや掃除は、早ければ早いほど良いです。



〈私の失敗談〉

「どうせ掃除しても、また汚れるし」と油断して、引っ越し直前に大慌てするハメに。引っ越し当日に、退去時間に間に合わず、引っ越し業者の方、大家さん、次の入居者の方に迷惑をかけてしまいました。片付けや掃除は、早く取り掛かりましょう。

（15）｢段ボール｣をもらえる日を確認

引っ越し業者が決まったら、荷物を詰める「段ボールをもらえる日」を確認。シーズンオフのモノなど使っていないモノを、早めに詰めておくと後がラクになります。

「引っ越し」は、本当に大変な作業ですよね。だからこそ「知識」が必要。わたしの数々の失敗を踏み台にして、少しでも楽に！安く！効率的に！引っ越し作業を進められる方が増えたら幸いです。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。