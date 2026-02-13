¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤È²Ê³Ø¤Î¸¸ÁÕ²»·â¡Ù³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©Àî¤Ç¡Ú¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ë²è¡Û¤ò¼Â»Ü
ºòÇ¯2025Ç¯¤Ë15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤È¤¢¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÎ©Àî»Ô¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ø¤È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÃÏ°è¿¶¶½(¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó)¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¤ËTACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤È²Ê³Ø¤Î¸¸ÁÕ²»·â(¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È)¡Ù¤ÇÎ©Àî¤òË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤È¤¢¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ú¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ë²è¡Û¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û»²²ÃÅ¹ÊÞ¤ò²ó¤Ã¤Æ½¸¤á¤è¤¦¡ª¡Ö¤È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÆÃÅµ²óÍ·(¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥ê¡¼)¡×
¡Ö¥«¡¼¥É¥é¥ê¡¼¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥ê¡¼¡×¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¿Íµ¤´ë²è¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¢22Æü(Æü)¡¢23Æü(½Ë¡¦·î)
¼Â»Ü»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤«¤éÅöÆüÇÛÉÛÊ¬½ªÎ»¤Þ¤Ç
ÇÛÉÛËç¿ô¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ³ÆÆü330Ëç
»²²ÃÅ¹ÊÞ¡§°Ê²¼¤Î12Å¹ÊÞ(³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨)
1. ¡ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¾®Âô²°(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®2-2-8)
2. ¥³¥È¥Ö¥¥äÎ©ÀîËÜÅ¹(Î©Àî»ÔÎÐÄ®4-5 Ôè²°¥Ó¥ë2F)
3. Î©Àî¸¥·ì¥ë¡¼¥à(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®3-6-29 ¥¢¥ì¥¢¥ì¥¢2 3F)
4. ÆþÁ¥Ãã²°(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®2-2-26)
5. ¡ú¥×¥ì¥´Î©Àî(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®3-7-5)¡¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï·ÊÉÊ¸ò´¹
6. ¡úÎ©Àî°ËÀª²°(Î©Àî»Ô¹â¾¾Ä®3-17-1)
7. ¡úµÆÀî±à(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®2-5-6)
8. ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¨¤à¤¹¤Ó(Î©Àî»ÔÎÐÄ®4-2Î©ÀîÃÏÊý¹çÆ±Ä£¼Ë¤Ë¤®¤ï¤¤Å¹ÊÞ1³¬)
9. ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÎ©Àî(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®2-3-1 ASAMI¥Ó¥ë3F/4F)
10. Î©Àî¤Þ¤ó¤¬¤Ñ¡¼¤¯(Î©Àî»Ô¶ÓÄ®3-2-26¡¡Î©Àî»Ô»Ò¤É¤âÌ¤Íè¥»¥ó¥¿¡¼2F)
11. ¡úTiSTORE(Î©Àî»ÔÎÐÄ®3173¡¡¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡¡²Ö¤ß¤É¤êÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Æâ)
12. ¸µÁÄ5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹ÀìÌçÅ¹¥é¥µ¥ó¥Æ(Î©Àî»Ô¶ÓÄ®1-8-14 ÎëÌÚ¥Ó¥ë1F)
¡ÚÀèÃåÆÃÅµ¡Û¤È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÃÏ°è¿¶¶½2026Ç¯A3¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤É¤Á¤é¤«1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨21Æü(ÅÚ)¤Î¤ß¼Â»Ü
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¡úTiSTORE(Î©Àî»ÔÎÐÄ®3173 ¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à ²Ö¤ß¤É¤êÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Æâ)
¢¨ÇÛÉÛ¤ÏÆÃÅµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ûÎ©Àî¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÃÏ°è¿¶¶½¡Ù¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¡ú¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥ê¡¼»²²ÃÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂåÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈÎÇä¡£
¡û¥ä¥·¤Î¼Â¡õ¥Ñ¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ö¤È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÁÏºî°ûÎÁ(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë)¡×
¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢Î©Àî¤Î³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤È¤¢¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¥ä¥·¤Î¼Â¡õ¥Ñ¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥ä¥·¤Î¼Â¡õ¥Ñ¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë(Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ë¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡)¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¢22Æü(Æü)¡¢23Æü(½Ë¡¦·î)
¼Â»Ü»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤è¤ë
¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¡§°Ê²¼¤Î4Å¹ÊÞ
1. bar nocturne.(Î©Àî»Ô½ìÄ®2-23-6 ÍÅÄ¥Ó¥ë3F)
2. BAR Zolddich(Î©Àî»Ô½ìÄ®2-5-19)
3. OAK(Î©Àî»Ô½ìÄ®2-16-1 GALERA Tachikawa Foodmarket)
4. PORT BAR(Î©Àî»Ô¼ÆºêÄ®3-7-4 »³²¼¥Ó¥ë2F)
°Ê¾å¡¢Ãë´Ö¤«¤éÌë¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¡£¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤È²Ê³Ø¤Î¸¸ÁÕ²»·â(¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È)¡Ù¤ÇÎ©Àî¤òË¬¤ì¤ë¡Ö¤È¤¢¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Î©Àî¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ë²è¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
(C)2017 ³ùÃÓÏÂÇÏ¡¿£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á ¥¢¥¹¥¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿PROJECT-INDEX ·
(C)2018 ³ùÃÓÏÂÇÏ¡¿ÅßÀî´ð¡¿£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡¿PROJECT-RAILGUN T
