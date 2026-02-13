ポケモンセンターの新グッズ「とっくんちゅう」公開。つぶらな瞳のカイリキー栓抜きなどが新登場
ポケモンは、かくとうタイプを持つポケモンたちを中心としたグッズ「とっくんちゅう」をポケモンセンターにて2月21日に発売する。ポケモンセンターオンラインでは2月19日10時より取り扱いを開始し、価格は495円より。
「とっくんちゅう」は、かくとうタイプのポケモンたちのグッズで、一生懸命とっくんしている様子を表現したアイテムが取り揃えられる。「ねこのぶーちゃん」のグッズやスタンプなどを手掛けるイラストレーターの高橋きの氏が携わるグッズがラインナップされ、つぶらな瞳のポケモンたちを描いたクリアファイルなどが販売される。
この他にもカイリキーの腕部分で瓶の蓋を明けられるマグネット付き栓抜きや、サワムラーの足をデザインとして取り入れた定規などユニークな商品を多数ラインナップする。
ムキムキ! ポージングぬいぐるみ とっくんちゅう カイリキー 価格：3,850円
おサボりくっしょん とっくんちゅう グレッグル 価格：3,850円
ポージングマスコット 全4種 価格：各2,310円
ウィンドジャケット とっくんちゅう ルカリオ Free 価格：8,910円
ロングTシャツ とっくんちゅう Free 価格：4,400円
2WAYポーチ とっくんちゅう ルカリオ 価格：2,200円
トートバッグ とっくんちゅう 価格：2,970円
フェイスタオル とっくんちゅう 価格：1,540円
ヘアバンド とっくんちゅう ルカリオ 価格：1,650円
クリアボトル とっくんちゅう 価格：2,750円
マグネット付き栓抜き とっくんちゅう カイリキー 価格：2,750円
スマホスタンドフィギュア とっくんちゅう ルカリオ 価格：3,300円
ミニアクリルスタンドコレクション とっくんちゅう 価格：770円（※全7種・ランダム）
歯ブラシホルダー とっくんちゅう コジョンド 価格：1,980円
ラバーマグネットフック とっくんちゅう カポエラー 価格：1,870円
クリップマスコット とっくんちゅう キテルグマ 価格：1,540円
定規 とっくんちゅう サワムラー 価格：770円
A4クリアファイル2枚セット とっくんちゅう 価格：550円
マスキングテープ2本セット とっくんちゅう 価格：660円
ふせんセット とっくんちゅう 価格：990円
ダイカットステッカー2枚セット とっくんちゅう 価格：550円
アソートシール とっくんちゅう 価格：660円
ルーズソックス とっくんちゅう ズルッグ (23-25cm) 価格：660円
【選べる】ミドルソックス とっくんちゅう 価格：各495円
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。