【とっくんちゅう】 2月21日 発売予定 価格：495円～

ポケモンは、かくとうタイプを持つポケモンたちを中心としたグッズ「とっくんちゅう」をポケモンセンターにて2月21日に発売する。ポケモンセンターオンラインでは2月19日10時より取り扱いを開始し、価格は495円より。

「とっくんちゅう」は、かくとうタイプのポケモンたちのグッズで、一生懸命とっくんしている様子を表現したアイテムが取り揃えられる。「ねこのぶーちゃん」のグッズやスタンプなどを手掛けるイラストレーターの高橋きの氏が携わるグッズがラインナップされ、つぶらな瞳のポケモンたちを描いたクリアファイルなどが販売される。

この他にもカイリキーの腕部分で瓶の蓋を明けられるマグネット付き栓抜きや、サワムラーの足をデザインとして取り入れた定規などユニークな商品を多数ラインナップする。

ムキムキ! ポージングぬいぐるみ とっくんちゅう カイリキー 価格：3,850円

おサボりくっしょん とっくんちゅう グレッグル 価格：3,850円

ポージングマスコット 全4種 価格：各2,310円

ウィンドジャケット とっくんちゅう ルカリオ Free 価格：8,910円

ロングTシャツ とっくんちゅう Free 価格：4,400円

2WAYポーチ とっくんちゅう ルカリオ 価格：2,200円

トートバッグ とっくんちゅう 価格：2,970円

フェイスタオル とっくんちゅう 価格：1,540円

ヘアバンド とっくんちゅう ルカリオ 価格：1,650円

クリアボトル とっくんちゅう 価格：2,750円

マグネット付き栓抜き とっくんちゅう カイリキー 価格：2,750円

スマホスタンドフィギュア とっくんちゅう ルカリオ 価格：3,300円

ミニアクリルスタンドコレクション とっくんちゅう 価格：770円（※全7種・ランダム）

歯ブラシホルダー とっくんちゅう コジョンド 価格：1,980円

ラバーマグネットフック とっくんちゅう カポエラー 価格：1,870円

クリップマスコット とっくんちゅう キテルグマ 価格：1,540円

定規 とっくんちゅう サワムラー 価格：770円

A4クリアファイル2枚セット とっくんちゅう 価格：550円

マスキングテープ2本セット とっくんちゅう 価格：660円

ふせんセット とっくんちゅう 価格：990円

ダイカットステッカー2枚セット とっくんちゅう 価格：550円

アソートシール とっくんちゅう 価格：660円

ルーズソックス とっくんちゅう ズルッグ (23-25cm) 価格：660円

【選べる】ミドルソックス とっくんちゅう 価格：各495円

