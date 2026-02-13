スノボでチェ・ガオン金の瞬間…画面にはショートトラック

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプは12日（日本時間13日）に決勝を行い、韓国の17歳、チェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。この種目の絶対強者、クロエ・キム（米国）の五輪3連覇を阻む快挙。ただこの瞬間、韓国で五輪の独占放送権を持つ局がショートトラックを中継していたとして批判が起きている。

チェ・ガオンは1回目の着地で激しく転倒。ボードがハーフパイプの縁に引っかかり、頭から落下するという危険な状況だった。しばらく立ち上がることができず、会場が騒然となる中で何とか自力で滑り降りたものの、体の状態が心配されていた。2回目も転倒したが最後の3回目、90.25点を叩き出して首位に立った。

韓国のスポーツ紙「イルガンスポーツ」は「チェ・ガオンの韓国初スノボ金、ニュース速報の字幕でしか見られなかった…」という見出しで報じた。「韓国スノーボード史上初の五輪金メダルが誕生した中、独占放映権を持つJTBCの放送中継をめぐる論争が巻き起こっている」「雪上競技の弱小国というイメージから脱却したという点で象徴的だったが、中継による視聴体験と感動を共に伝えられなかった点が、論争の核心になっている」とした。

金メダルの瞬間、JTBCのメインチャンネルではショートトラック準決勝の生中継をしており「肝心の金メダル獲得シーンは、スポーツ専門チャンネルの『JTBCスポーツ』でしか見ることができず、本放送の視聴者には字幕による速報が伝えられたのみだった」というのだ。

SNSには、中継競技の選択を批判する声が並んだという。「金メダルの瞬間をなぜ本放送で見せないのか」「ショートトラックが人気種目なのは理解するが（メダル獲得の可能性が高かった）チェ・ガオンの競技を編成しなかったのは理解できない」「JTBCスポーツチャンネルの存在を知らない視聴者は、重要な瞬間を逃した」などの不満が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）