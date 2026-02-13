ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪スノーボードのハーフパイプは12日（日本時間13日）に女子決勝が行われ、21歳の小野光希（バートン）が銅メダルを獲得。13日（同14日）には北京五輪王者・平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら日本の4選手が出場する男子決勝が行われる。競技は円柱を半分に切ったような、U字型の巨大な雪のコースで繰り広げられているが、五輪公式Xが1本の動画を公開。コース設営の模様が収録された貴重な映像に、日本のファンから「初めて見た」「謎が解けました」などの声が上がっている。

人気のない夜のゲレンデに響く異様なモーター音。ハーフパイプのコースの内側を、見慣れない大型マシンが前進していく。片側に長く伸びる湾曲したドリルのような部分で、ハーフパイプの壁の雪を掻き出しながら固め、きれいなカーブを整えていた。

この動画が五輪公式Xで公開されると、ネット上で日本人ファンが反応。「こいつが整地してたのか。初めて見た」「ハーフパイプのあの綺麗な湾曲のコースはどうやって作るのか長年の疑問が解けた。すっげー！！ こんな機械があったとは」「どう作ってるのか謎が解けました」「確かにマシンが必要」「ハーフパイプを作るマシーンが有るのか」「そんなものがあるなんて知らなかった！」など驚きの声が相次いでいた。



