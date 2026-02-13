Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

飲料も一部セール対象になっており、サントリーが販売する「伊右衛門 贅沢ジャスミン」（600ml×24本）は22％オフの1,798円（税込）で販売されています。

サントリー 伊右衛門 ジャスミン お茶 600ml×24本 伊右衛門 Amazon ポチップ ポチップ

1本あたりの価格は約74円（税込）となる計算。特級茶葉に加え、最高級品のジャスミン茶葉である「銀毫」を配合し、華やかな香り立ちと、気持ちの良い後キレを両立した贅沢なジャスミン茶だといいます。

まとめ買いやストックにもおすすめなこの機会を、ぜひお見逃しなく！

Amazonタイムセールなら1本あたり74円でお買い得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 1本あたり74円！ 伊右衛門のジャスミン茶がAmazonタイムセールでお買い得 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.