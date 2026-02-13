·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©¡Ø¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡ÙÀÐÄÍ±ÑÉ§¤¬¸ì¤ë¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¡Ö135Ô¤ÎÊÉ¡×
ÀÎ¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ÂÎ²¹¤È³°µ¤²¹¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÁë¤¬ÆÞ¤ëÀÐÄÍ±ÑÉ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö135Ô¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ï½ÀÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ62Ôµé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢°úÂà¤·¤ÆÂ´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï80Ô¤Þ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·àÃÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò·Ð¤ÆÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸½¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡¢ÂÎ½Å80Ô¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¡Ø¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î·Ã½Ó¾´¡Ê61¡Ë¤â¾¯¤·ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂç¥Ç¥Ö¾®¥Ç¥Ö¤Î¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢À¤´Ö¤Î»ä¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¡Ö¿©¥ì¥Ý¡×¤Î»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿34ºÐº¢¡¢ÂÎ½Å·×¤Î¿Ë¤¬£°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê£°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100Ô¡¢£³¥±¥¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢97¡Á98Ô¤Î¤È¤¤ÏÁý¤¨¤¿¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«100Ô¤ËÅþÃ£¤»¤º¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶100Ô¤Î¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤¿¤é¡¢Áý¤¨¤ë°ìÊý¡£100Ô¤«¤é110Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç£±Ç¯¤È¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
80Ô¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡¼¡×¤À¤Ã¤¿À¤´Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤¬¡¢100Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¾Âµ£Ô¡õ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©
»ä¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢100Ô¤Î¼¡¤Ï120Ô¤ÎÊÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°¤´¨¸Ð¤Î¤Þ¤ê¤â¤ÎÀ®Ä¹¤è¤êÁá¤¯ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·120Ô¤Ç°ìÅÙÄäÂÚ¤·¡¢Áý¤¨¤â¸º¤ê¤â¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬£±Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿À¤¬»ä¤Ë¡ÖÀÐÄÍ¤¯¤ó¡¢¼¡¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢120Ô¤Î»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡¼¡×¤«¤é¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¼¡×¡£½ÐÀ¤µû¤¬´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥Á¡×¤«¤é¡Ö¥á¥¸¥í¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ê¡×¤Ø¤È¸Æ¤ÓÌ¾¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¿À¤ÎÀ©»ß¤âÊ¹¤«¤º120Ô¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ë¡¢»ä¤ÎÈ¾Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿©¥ì¥Ý¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥º¥Ü¥ó¤À¤È¤¹¤°¤Ë¥º¥êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤«¤ò°ìËÜ¤Î¥Ò¥â¤Ç¤¯¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤À¤È¡¢¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤â¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾¸ª¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë²¼¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¥±Àè¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¡¢¿À¤ÏºÆ¤ÓÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£135Ô¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¡£135Ô»þÂå¤Î»ä¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë´À¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬²£¤Ë¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Ä³·ë¤Ó¤ÎÄ³¤¬°Û¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¬ÃÊ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¡Ö¥Ô¡¼¡×¤È²»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡¼¡×¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï135Ô¤ÎÊÉ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢°ú¤ÊÖ¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯2·î13Æü¹æ¤è¤ê
Ê¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§ÀÐÄÍ±ÑÉ§
¡Ç62Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£·Ã½Ó¾´¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡×¤Ç³èÆ°¡¢¡Ö¸µÁÄ¡ª¤Ç¤Ö¤ä¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨ÇÐÍ¥¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¸½ºß¡¢¡Ö¤è¤¸¤´¤¸Days¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Î¶âÍËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢YouTube¤äInstagram¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë