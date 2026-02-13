40・50代はパンツよりこっちかも！【studio CLIP】大人のおしゃ見え♡「デニムスカート」

2026年もブームが続くデニムアイテム。ミドル世代がこれから買うなら、パンツよりも華やかに決まる「デニムスカート」が正解かも。周りと差をつけたい大人女性におすすめしたいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のリメイク風スカート。ヴィンテージ感のあるデザインで、おしゃれを底上げしてくれそうです。

1枚でサマ見え！ 華やかなフレアシルエット

【studio CLIP】「リメイク風甘織りデニムスカート」\5,990（税込）

1枚で華やかに決まるフレアシルエットのデニムスカートは、ジーンズに飽きてきたという大人女性にぴったり。ウエストはリメイクしたようなラップ風デザインになっており、コーデのアクセントに。裾のさり気ないフリンジは抜け感を漂わせます。フロントに深めのスリットが入っているため、動きやすそうなのが嬉しいポイント。

ツイードジャケットと合わせた大人顔コーデ

こちらは色違いのヴィンテージグレーを着用。高級感のあるツイードジャケットを合わせれば、一気に大人っぽい雰囲気に。インナーにはフリルネックのブラウスを投入して、程よい甘さをプラス。ブラウスはあえてタックアウトでゆるっと着こなすのも、こなれ見えのポイント。足元はローファーで、上品さをキープして。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M