フリーアナウンサーの中川絵美里が12日、自身のインスタグラムを更新。北海道警察の一日高速隊長を務めた際の制服姿をアップした。



【写真】帽子も制服も雪積もってる 白の天使？制服姿が似合いまくり

「遅ればせながら…」と書き出した中川アナ。「北海道警察の一日高速隊長を務めさせていただきました！ 改めて、日々安全を守ってくださっている高速隊の皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。」と報告。雪のなかで制服に身を包んだ写真を添えた。



「一日高速隊長」のタスキをかけて柔らかな笑みを浮かべるショットは、襟にも帽子にも雪が積もっており、ひと目で北海道の寒さが伝わってくる。札幌市の大通公演などで開催されていた、さっぽろ雪まつりでの写真も公開したが、ともに参加したJRAマスコットキャラクターのターフィーも頭がうっすら白くなっており、雪の中のイベントだったことがうかがえた。



「雪道は非常に滑りやすくなっています どうか引き続き安全運転で、冬のドライブを楽しんでください！」と呼びかけた中川アナ。「雪まつりでのイベントも吹雪の中、たくさんのご参加ありがとうございました」と感謝をつづった。



中川アナは1995年3月生まれ、静岡県出身。TBS「情報7daysニュースキャスター」でお天気キャスターを務めるほか、2013～15年に読売巨人軍公式マスコットガール「Team Venus」のメンバーだったことでも知られる。



（よろず～ニュース編集部）