KEFは、2月14日～2月15日に名古屋コンベンションホールで開催されるオーディオイベント「AUDIO FESTA in NAGOYA 2026」に出展。KEFブースでは、アクティブスピーカー「Coda W」やサブウーファー、フラッグシップ「BLADE One Meta」、ハイエンドの「The REFERENCEシリーズ」、ワイヤレススピーカー「LS Wireless Collection」などを用意。試聴だけでなく、製品解説も行なう。

2月14日11:30～12:20 自社講演 Reference 5 Meta14:30～15:20 土方久明氏講演 R3 Meta + サブウーファーKC92 & KC6217:30～18:20 角田郁雄氏講演 LS60 Wireless + LS50 Wireless II 2月15日13:00～13:50 小原由夫氏講演 Blade One Meta16:00～16:50 自社講演 Coda W & LSX II LT

オーディオ評論家とのコラボレーションも実施。3人の評論家をゲストに迎え、下記の製品の試聴や解説を行な。

角田郁雄氏: ワイヤレススピーカー(LS60 Wireless と LS50 Wireless II)の比較試聴 小原由夫氏: Blade One Meta の試聴及び解説 土方久明氏: サブウーファー(KC92 & KC62)の比較試聴。スピーカーはR3 Metaを使用

ブースではさらに、限定グッズやプレゼントが当たるキャンペーンを開催。KEFの無料会員myKEFに会場内で登録すると、全員にオリジナルボールペン及びマグカップをプレゼント。ブース内でKEFのLINE公式アカウントに友だち登録すると、抽選で5人にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼントする。