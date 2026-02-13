ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」が「スプリンググルメフェア」を開催。

レストラン「イーポック」にて、彩りあふれる春のごちそう時間を満喫できます！

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」スプリンググルメフェア 〜彩りあふれる春のごちそう時間〜

期間：2026年3月1日（日）〜5月6日（水・振休）

時間：17:30〜21:30（最終入店 21:00）

予約・問い合わせ：レストラン「イーポック」TEL.06-6465-6030（10:00〜21:00）

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内のレストラン「イーポック」にて、彩りあふれる春のごちそうを楽しめる「スプリンググルメフェア 〜彩りあふれる春のごちそう時間〜」を開催。

ライブキッチンでは、大人気の「国産牛肉の鉄板焼き」をはじめ、トマトやクリームベースの3種類の「パスタ」やふわふわのたまごが乗った「オムライス デミグラスソース」が提供されます。

ライブキッチンならではの音や香りとともに、出来たての味が堪能できるメニューです。

デザートコーナーには、旬のいちごを使った「ミルクレープ」や「ロールケーキ」、さつまいもを混ぜて自分好みの甘さで楽しめる「スイートポテト」も登場。

また、2026年4月29日〜5月6日までのゴールデンウィーク期間は、特別メニューが提供されます。

通常のブッフェ内容に加え、大阪名物の「串カツ」や「にぎり寿司」も楽しめるようにバージョンアップ☆

春らしい彩りと賑わいに包まれた空間で、心はずむひとときを過ごせます！

「スプリンググルメフェア 〜彩りあふれる春のごちそう時間〜」メニュー

ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ

料金：

通常期間 大人（中学生以上）6,000円／小学生2,500円／4歳〜小学生未満 1,000円／3歳以下無料／アルコール飲み放題（2時間制）2,000円

ゴールデンウィーク期間 大人（中学生以上）6,500円／小学生3,000円／4歳〜小学生未満 1,000円／3歳以下無料／アルコール飲み放題（2時間制）2,000円

※消費税、ソフトドリンク込み

通常期間：2026年3月1日（日） 〜 4月28日（火）

ゴールデンウィーク期間：2026年4月29日（水・祝） 〜 5月6日（水・振休）

※期間限定で「串カツ」「にぎり寿司」を提供

メニュー例：国産牛肉の鉄板焼き／ローストポークベリー入りヴァンルージュソース／サーモンと菜の花のフリットアイオリソース／白身魚のソテー実山椒ソース／ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ／あさりと青のりのパスタ／サーモンとグリル野菜のトマトソースパスタ／オムライスデミグラスソース／ひとくちチキンカツ ノワゼットバターソース／ミックスパエリア／彩りベジブッフェ／カポナータ／エスカベッシュ／あたたかいスイートポテト／いちごムース／いちごミルクレープ／いちごロールケーキ／いちごまるごとゼリー など

「スプリンググルメフェア」のライブキッチンに、シェフおすすめの「3種類のパスタ」が登場。

「ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ」「あさりと青のりのパスタ」「サーモンとグリル野菜のトマトソース」の3種類を食べ比べることもできます！

「ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ」は、ポルチーニ茸の芳醇な香りを生かした濃厚な味わい。

魚介の旨みをたっぷり含んだあさりに、香り高い青のりを合わせた「あさりと青のりのパスタ」は、出汁の風味が際立つ一品です。

「サーモンとグリル野菜のトマトソース」は、ふっくら焼き上げたサーモンとグリル野菜を、爽やかなトマトソースで仕上げられています。

出来たてパスタの味わいを食べ比べできるのも、ライブキッチンならではの醍醐味です。

ストロベリースイーツ

デザートコーナーには、旬のいちごを使った、彩り豊かなストロベリースイーツをラインナップ。

しっとりとしたクレープ生地を何層にも重ねた「いちごのミルクレープ」をはじめ、ティータイムを華やかに彩るスイーツが揃います。

「いちごのロールケーキ」は、軽やかなスポンジとなめらかなクリームにいちごの風味が広がる美味しさ☆

「いちごまるごとゼリー」は、みずみずしいいちごをそのまま閉じ込めた、見た目もかわいらしいスイーツです。

さらに、大人気のソフトクリームコーナーには、季節限定フレーバーとして「あまおう」が登場。

いちごスイーツと組み合わせて、春ならではの味わいを楽しめます！

「国際女性デー（女性の生き方を考える日）」特別メニュー

HAPPY YELLOW ベイクドドーナッツ

提供期間：2026年3月1日〜3月31日

3月8日の男女ともにジェンダー平等について考え、アクションする日「国際女性デー（女性の生き方を考える日）」に合わせたメニューも展開。

すべての人がHAPPYに過ごせるよう願いを込め、シンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）を取り入れたメニューが用意されます☆

デザートコーナーには、ほんのり香ばしく、しっとり食感が楽しめる「HAPPY YELLOW ベイクドドーナッツ」が登場。

ハッピーイエローカラーのチョコレートが、ティータイムを明るく彩ります。

HAPPY YELLOW カクテル

ドリンクには、ハッピーイエローを取り入れたカクテルとノンアルコールカクテルを用意。

「HAPPY YELLOW パッション」（800円）は、パッションフルーツの爽やかな味わいが特徴のカクテルです！

ノンアルコールカクテル「HAPPY YELLOW スカッシュ」（650円）は、オレンジの酸味にカシスの甘みを合わせています。

ゴールデンウィーク期間特別メニュー「串カツ」

大阪名物「串カツ」

提供期間：2026年4月29日〜5月6日

ゴールデンウィーク期間は、ライブキッチンに大阪名物「串カツ」が揚げたてで登場。

ぷりぷり食感が人気の「エビ」や淡白ながらも上品な旨みが広がる「あんこう」をはじめ、シェフこだわりのバラエティ豊かな串カツがラインナップされます。

シャキッとした歯ざわりと粘りのある食感が楽しい「オクラ」や、揚げることで香ばしさと伸びる食感が際立つ「もち」なども！

目の前で揚げる串カツのサクサクの衣に、ソースをたっぷりつけて、揚げたてならではの美味しさが楽しめるスペシャルメニューです。

ライブキッチンで味わう3種のパスタやいちごのスイーツで、彩りあふれる春のごちそう時間を満喫。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティの「スプリンググルメフェア」は、レストラン「イーポック」にて2026年3月1日〜5月6日まで開催です☆

※写真はすべてイメージです

※メニューや日時は予告なく変更する場合があります

※食物アレルギーをお持ちの方は、予めお申し出ください

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

