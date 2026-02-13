中山咲月、1st写真集を発売「写真集でしか表現できないレアな自分」 タイトルは『変化』に
俳優・モデル・声優など幅広く活躍する中山咲月の1st写真集『中山咲月ファースト写真集 変化』（撮影：岡本武志）が、4月10日に玄光社から発売となる。
【写真】さまざまな表情を見せる中山咲月 1st写真集より
本書は、自身もカメラが好きで、よくポートレート撮影をするという中山にとって、念願だった初めての紙の写真集。撮影シーンは、中山咲月が「やりたい放題やらせてもらった」と語る通り、シックなダークトーンのスーツでバスタブに沈むシュールなカットや、ロングジャケットを羽織り晩秋の森をさまよう姿、モッズコートにニット帽という“逃亡者”のイメージで燃え盛る炎と臨場感あふれる競演、アラン・ドロンの映画『ゾロ』から着想を得た優雅なビクトリア調のフリルシャツと巨大な黒マント…など、衣装もシーンも実に多彩で印象的となっている。
写真集のタイトルである「変化」は中山自身が名付けたもの。「年齢を重ねることで、どんどん自分を好きになることができた」と言う中山の、内に秘めた“強さ”や 揺るぎない“自信”が、写真集の1カット、1カットに凝縮されている。この写真集は、大きな変化を遂げ、そしてさらにとどまるところを知らず、新たな地平に歩み出す中山の“大事なマイルストーンとなる一冊”と言える。
写真集の発売に伴い、4月11日に東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYA、4月12日に紀伊國屋書店グランフロント大阪店で発売記念イベントを開催する。
■中山咲月コメント
この度、写真集を発売させていただくことになりました。関わっていただいたプロのみなさんに背中を預けて、自分らしく、かなり自由に撮影させていただきました。SNS等でいつでも簡単に写真が見られる時代になりましたが、写真集でしか表現できないレアな自分がこの本には収められていると思います。一つひとつの場面毎に少しずつ意味を込めたので、見ていただけるみなさん、それぞれの解釈で楽しんでいただけたらうれしいです。この写真集が、ようやくスタートラインに立てた自分のこれからを応援していただける“きっかけ”になれば幸いです。
