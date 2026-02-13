元カリスマホストでタレント城咲仁（47）と、妻で、タレントの加島ちかえ（36）が13日、インスタグラムを更新。第1子女児の誕生を報告した。

「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました。女の子です。お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と報告。女児を真ん中にした家族ショットを公開した。

そして「この幸せな気持ちを何倍にもして 家族と世の中へ恩返しできます様に これからも更に精進して参りますので、温かく見守っていただけましたら幸いです！」と思いをつづり、「これからも“ジンチカファミリー”への変わらぬ応援を何卒よろしくお願いいたします。ジンチカ」と呼びかけた。

続けて、加島は「お腹に授かった命と一心同体で過ごしてきた10ヶ月間の愛おしくて時々不安で神秘的なかけがえのない妊婦生活。よし産まれよう！出よう！というベイビーの意思が全身を伝わってきた瞬間。一緒に命がけで誕生に立ち向かえた時間。産声をあげてくれ、手足を力一杯バタバタさせて小さい身体に大きすぎる勇気。一瞬一瞬が尊くて心配で愛しくて感動でした」と振り返った。

そして「かけがえのない経験をさせてくれたベイビーが本当に愛おしくてたまらないです。私もこうしてこの世に産まれて来られた日があったんだなと改めて産んでくれた母をはじめ、家族や周りが与えてくれた全ての愛に心から感謝の涙が溢れました。神様から預かったこの命の宝。私達ジンチカ夫婦にできる目一杯の愛と幸せ 全てを我が子の人生に注いでいきたいと思います」と吐露。

仕事については「体調をふくめ少しの間お休みをいただきますが、周りに相談させてもらいながら引き続き続けていきます」と報告。

さらに「この出産は夫なしでは乗り切ることが出来ませんでした。作文にかけるほど感謝しています」と城咲への感謝をつづった。

続けて城咲は「妻の妊娠がわかってから自分がいかにまだまだ命の尊厳をわかっていなかったかを学ぶ日々になりました」と明かし、加島の妊娠中を振り返り「そんな日々が、かけがえのない宝物になりました」と明かした。

そして「私もプレパパを経てやっと新米パパですがこれだけは勧めたいです」とし「マタニティ期間はなるべく時間を作って共有する！ 男の人ってまったく妊娠の事をわかっておりません！ でも一緒に楽しみながら頑張るとその後の人生が更に楽しくて更に妻と自分が大好きになれます」と呼びかけた。