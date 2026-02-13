愛犬を撮影していただけのはずが、まさかの“乱入者”が現れてしまい…？可愛すぎるハプニングは、記事執筆時点で102万回以上再生され「フンフンって音好き」「たまらん」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：『キミもうちの子にならないか』公園で犬を撮影していたら…『まさかの乱入者』の登場】

愛犬を撮影していたら…

Instagramアカウント「ぼたんとみもざです。」に投稿されたのは、愛犬を撮影中に起きた、可愛すぎるハプニングを捉えた光景です。

この日、公園で愛犬の動画を撮ろうとスマートフォンを構えていたという飼い主さん。トコトコと向こうから走ってくる愛犬の姿をバッチリ収めようとしていたところ、画面の手前を「黒い影」が颯爽と横切ったそうで…？

まさかの乱入

横切ったのは、一匹の黒柴さん。通り過ぎるかと思いきや、なぜかカメラの存在に気づくと「僕も撮る？」と言わんばかりに駆け寄ってきました。

そのままニッコニコの笑顔で、ど真ん中にフレームイン！キラキラなお目目で、まるでアイドルのような完璧なカメラ目線を披露してくれたそうなのです。あまりに堂々とした主役級の振る舞いに、思わず笑ってしまいます。

うちの子にしてしまいたい可愛さ

さらに黒柴さんは、カメラにぐっと近づいて「フンフン」と音を立てながら興味津々で匂いチェック。初対面とは思えないほどの懐きようを見せる柴さんに、飼い主さんは思わず「キミもうちの子にならないか」とスカウトしたくなってしまったのだとか。

ちなみにこの後、満足した（？）黒柴さんは、本来の飼い主さんの元へぴょんぴょんと軽快に帰っていったそうです。

こちらの投稿はInstagramで102万回以上再生され、話題に。コメント欄には「犬のフンフンって音好き」「うちの子と言ってもいいくらいの懐き方w」「満面の笑みがたまらん」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『ぼたんとみもざです。』さまでは、シーズーの「ぼたん」ちゃんと、シーズー×チワワのミックス犬「みもざ」ちゃんの賑やかな日常が公開されています。仲良し姉弟の癒やされる姿をたっぷり見たい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@bo._.otan.」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。