家族の愛情を感じるわんこの成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で230万9000回再生を突破し、「これは仕方ない(笑)」「たまらないですね」「本当に可愛いお姫様」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：6年間、犬を『お姫様』のように育てた結果→溺愛しすぎた『現在の光景』】

6年間、犬をお姫様のように育てた結果

Instagramアカウント「haru_haruchanko」の投稿主さんは、豆柴『はる』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。はるちゃんは、2019年8月24日生まれの女の子。投稿主さんの家に迎えられてから、とても大切に育てられてきたといいます。

その可愛がり方は、ちょっぴり度を過ぎている…とも言えたそう。家族全員がはるちゃんにメロメロになったため、毎日のように「可愛い」と褒め続けていたのだとか。何をするにも一緒、お願いごとは何でも叶えるなど、お姫様のように扱っていたそうです。

6年後の現在に思わずホッコリ

そして、6年後…。成長したはるちゃんは、とっても自己肯定感の高いわんこになったのだとか！いつでも家族の誰かが見守っているため、警戒することを知りません。ゴロンと仰向けになり、ヘソ天で寝ることも多いのだそうです。

ヘソ天のはるちゃんを見られるのは、寝床だけではないのだそう。警戒心皆無なはるちゃんは、家中のどこでも仰向けになって寝るのだそうです。家族に愛され過ぎた結果、野生の本能を忘れてしまったのかもしれません…！！

甘えん坊なわんこに成長♡

また、はるちゃんは、撫でられることが大好きな性格にもなったのだとか。撫でてほしいときは、前足をチョンチョンと動かしてアピールするのだといいます。それでも撫でてもらえないときは、全身を使って催促するそう。

寝る時間になると、家族に混じって当たり前のように布団に潜り込むそうです。そんな姿を見ていると、はるちゃんは自分のことを人間だと思っているのではないかと感じるほど…！！

安心感に溢れるはるちゃんの姿は、見ている方まで幸せな気持ちになりますね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「気持ちはとても分かります」「愛情いっぱいで大きくなったね」「自分を人間と同じと思ってそうw」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「haru_haruchanko」には、はるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

