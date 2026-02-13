NHK-FMで『スーパー戦隊ソングまつり〜音楽で振り返る50年』2・28に放送 ゲストに永井大＆中川翔子 MCは宮島咲良【コメントあり】
50年に渡って続いた「スーパー戦隊シリーズ」の音楽をひたすら楽しむNHK-FMのラジオ番組『スーパー戦隊ソングまつり〜音楽で振り返る50年』（28日 後2：00）が決定した。
【写真】永井大と共にゲストとして出演する中川翔子
50年の歴史に一旦幕を下ろすことが決まったスーパー戦隊。その作品を彩ってきた「楽曲」の数々。熱く燃えたぎる闘志を歌ったものから、広く万物に対する愛を歌ったものまで、さまざまな特色を持つスーパー戦隊ソングを、時代の流れとともに振り返りながら、みんなでスーパー戦隊愛を、シェアしていく2時間の特別番組となる。
出演は、ゲストとして永井大（『未来戦隊タイムレンジャー』浅見竜也／タイムレッド役）、中川翔子（『地球戦隊ファイブマン』『特捜戦隊デカレンジャー』などに出演）、高取ヒデアキ（スーパー戦隊ソングアーティスト）が、MCは宮島咲良が務める。
■コメント
【永井大】24作品目『未来戦隊タイムレンジャー』タイムレッド／浅見達也役を演じました。2000年に放送されてから、もう26年も経つなんて感慨深いです。ストーリーはもちろん重要ですが、テーマソングもその作品の色付けとしてとても重要です。各作品によって、テンポなどさまざまなテイストの違いなどを楽しむのもポイントのひとつです。因みに『タイムレンジャー』の主題歌は、戦隊では珍しく歌詞に英語が多い曲でした。素敵な楽曲なので是非お聞きください。
【中川翔子】スーパー戦隊ソングは人生！聴けば聴くほど愛と勇気の味がする！幼い頃から大人になっても数えきれないほど励まされてきた最高の戦隊音楽という素晴らしい文化を、50年分みんなで分かち合い語り合いたいです！
