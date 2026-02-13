中森明菜、20年ぶりツアー“セトリ”一部公開 中川家ラジオにコメント寄せる
歌手の中森明菜が13日、東京、大阪、名古屋の3都市をめぐる20年ぶりのツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』を自身の“誕生月”となる7月に開催することを発表した。同日放送のニッポン放送『中川家 ザ・ラジオショー』では、肉声コメントを寄せた。
【ライブ写真】圧巻ステージ！8年ぶりディナーショーでファンを魅了した中森明菜
中森「お兄ちゃん、礼二さん、こんにちは。中森明菜です」と切り出すと「お2人のラジオに参加させていただいて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを口にした。「さて、去年のディナーショーにはお兄ちゃんは来られなかったそうですが、そんなお兄ちゃんにぜひ見てほしいライブツアーが決まりました」として「今回のライブツアーでは、スローモーションや少女Aなどを歌わせていただく予定です。いろんな曲たくさんやりますからね。みなさんの聴きたい曲をたーくさんやって、よいショーにいたしますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。
2024年と2025年に東京・丸の内のライブハウス・COTTON CLUBで開催したファンクラブ限定ライブ『ALDEA Bar at Tokyo』シリーズでは、自身の名曲をJAZZバージョンで披露。そして、昨年末に東京ドームホテルとザ・リッツ・カールトン大阪で開催した8年ぶりのディナーショー『AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025』では、ヒットシングル曲を中心にオリジナルアレンジで歌唱しただけでなく、自身が初めて作曲を手掛けた8年ぶりの新曲「Merry Christmas, My Heart」も初披露し、圧巻のステージを見せた。
そして、記念すべき来年のデビュー45周年イヤーを前にライブツアーが決定。東京、大阪、名古屋の3都市をめぐる全5公演のツアーとなり、誕生日の7月13日は東京国際フォーラム ホールAでの公演となる。
中森のホールでの歌唱は、2006年の『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 〜The Last Destination〜』（全7都市8公演）以来、約20年ぶりとなる。今回もオリジナルアレンジで20曲以上の楽曲を披露する予定だといい、ステージやセットリストを本人含め入念にプランニング中だという。
チケットは2月14日午後5時から、ファンクラブでの抽選受付を皮切りにスタート。一般発売は、4月4日午後5時からローソン・プレリクエスト先行抽選予約受付となる。
番組の模様は放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
■『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』スケジュール
愛知公演：
7月1日（水）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
午後6時 開場／午後7時 開演
大阪公演：
7月8日（水）、9日（木） フェスティバルホール
午後6時 開場／午後7時 開演
東京公演：
7月13日（月）、14日（火） 東京国際フォーラム ホールA
午後6時 開場／午後7時 開演
