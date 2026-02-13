中道改革連合は13日午後、党本部で開いた議員総会で代表選の投開票を実施し、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（54）＝衆院香川1区＝を選出したが、地上波テレビの生中継はなかった。

午後1時から元立民政調会長代行の階猛氏（59）＝衆院岩手1区＝と小川氏がスピーチしたが、NHKがニュース内で「このあと投票」と伝えたのみで、その後は「列島ニュース」を放送した。そして、代表選の結果発表が行われた同1時40分頃に中継に切り替え、小川氏の勝利を伝えた。

TBSの情報番組「ひるおび」（月〜金曜前10・25）は、速報で中道改革連合の代表選で、小川淳也氏（54）＝衆院香川1区＝が選出されたことを伝えた。

代表選の得票数は小川氏が27票、階（しな）猛氏（59）＝衆院岩手1区＝が22票だった。衆院選惨敗を受けた党勢回復や、挙党態勢の構築が新代表にとっての課題となる。8日投開票の衆院選を前に、立憲民主党と公明党の合流により結成された中道は、公示前の167議席から大きく減らした49議席と歴史的惨敗。開票翌日に野田佳彦、斉藤鉄夫・両共同代表が辞任していた。