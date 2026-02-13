声優の杉田智和（４５）が１３日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版 銀魂 −吉原大炎上−」の公開記念初日舞台あいさつに、共演の阪口大助（５２）、釘宮理恵（４６）、主題歌を担当するＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲらと登壇した。

原作となる人気同名漫画は既に完結しており、２１年には映画「銀魂 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ」も公開されていた。今回は完全新作アニメとなり、主人公・坂田銀時の声を務める杉田は「（オファーは）ドッキリだと思いました。終わったんですよこの作品。キャスト変わるかと思ったんですけど、続投と言われて。変わったのは制作のスタッフの方。リメークというより、新しく新生するんだなと。『新世紀』！分かりました。ほらあの作品も何回も…」と超有名作品を例に出してボケ倒した。これには隣の阪口も「やめなさいよ！だめだよ！よそ様の作品だよ！」とキレキレのツッコミで爆笑を誘った。

今回の映画は主題歌をＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲが担当。渋谷龍太（３８）は「こんなに長く愛されているアニメの新劇場版の主題歌のお話をいただいた時はすごくうれしかった」と笑顔。「僕の位置から声優の皆さんのお顔はなかなか見えないんですけど、お声だけ聞いているとすごく不思議な気持ちになりました。『あ、本物だ』と思わせていただいております」と笑わせた。

杉田は、楽曲と映像の良さについて「Ｖ２アサルトバスターのような…」と再び別作品を例に出してボケていた。すかさず阪口に「分かりづらいんだよ！しかも俺の作品じゃねえか！」とツッコまれていた。