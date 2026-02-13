侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日、１４日からスタートする宮崎強化合宿を前に取材に応じ、左ふくらはぎ肉離れで出場辞退となった西武・平良海馬投手（２６）に守護神を託す考えがあったことを明かした。

昨年１２月に大谷（ドジャース）、菊池（エンゼルス）ら８人だけを発表した１次発表にも名を連ねていた平良。井端監督は「当然、一番後ろで考えていたので、ショックだった」とまさかのアクシデントに本音を漏らした。

平良はＷＢＣへの思いを熱く口にしていたというが、直接電話で話した井端監督が今後の野球人生も考えて決断したという。指揮官は「平良投手は行きたいという気持ちが前面にあったんですけど、これまた再発した時の方が彼の野球人生にとっては、よくないことかなと思った。もうちょっと開幕までに時間があればそのままの可能性はあったのかなと思う。まだまだ若いですし、場所が場所なだけに。今２、３週間で済むのが３か月とか半年とかになっちゃうと思うので、ここはこっちも痛いですけど、我慢してもらうようにしましたけど。すごく気持ちが強かったので、説得するのにはあれだったですけど、きのうの記事とかでバンバン投げているということですけど、それ以外の部分で危ない箇所だと思うので、もうチームにとっては本当に痛いですけど」と明かした。

平良の代役には藤平（楽天）が選出されたが、石井（阪神）も辞退となった。大会前からアクシデントに見舞われているが、「これはみんなでカバーしていくしかない部分」と、チーム一丸を求めていた。代役守護神には大勢（巨人）、松井（パドレス）らの名前が挙がることが濃厚だが、井端監督は「いろいろ考えていますけど…」と話すにとどめた。