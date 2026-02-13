タレントの乙葉（４５）が１３日、東京ビッグサイトで行われた「ＷＯＯＤコレクション（モクコレ）２０２６」に出席した。

同イベントは、国産木材の利用拡大を目的とした展示商談会。乙葉は「木で整う暮らしかた〜ウッドでウェルビーイング〜」のタイトルのもとトークセッションを行い、普段の日常や住まいへの木材の取り入れ方などを語った。

祖父の影響で「森とか川とかが大好きだった」という乙葉は、地元・長野県で過ごした幼少期を「お散歩で森に行って色んな木の実を見つけたりとか、お散歩したりとか。大人になるまで木登りしてたり。自然によって自分が元気に生かされているなって感じて過ごしてきた」と振り返った。

乙葉は２００５年、お笑いタレントの藤井隆と結婚。その後、０７年に第１子となる長女をもうけた。

自身の経験を踏まえ「長野に行った時は川とか森で遊んだり、東京でも木の博物館に行ったりした。できるだけ自然に触れさせたい」と教育方針に言及すると「小さい時はとにかく木のおもちゃを買っていて。想像力が膨らむみたいで、心の安定にもつながっているのかな」と語った。

さらに、家で使っている木のダイニングテーブルも、結婚した時に買ったものだそう。「２０年ずっと使い続けてて。木の温もりだけじゃなくて、年季が入ってまた味が出てくる。それがすごい好き。大事に使うってことに重きを置いている」と明かし「気持ちも宿っていくというか、思いも詰まっていくので、なおさら大事にしたいなと思います」と笑顔を見せた。