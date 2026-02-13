元ＴＯＫＩの松岡昌宏が１３日、自身が代表を務める「株式会社ＭＭｓｕｎ」の公式サイトを更新。日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板する意向を発表した。

公式サイトでは「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ」と題し「私、松岡昌宏は、約３０年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と発表。

続けて、関係者やファンに向けて「これまでにご一緒させていただいたたくさんの共演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただきましたことに、心から感謝しております」と気持ちを伝えた。

また「私自身そしてＴＯＫＩＯというグループは、鉄腕ＤＡＳＨに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と経緯を説明。「これからも私は鉄腕ＤＡＳＨを応援させていただきます。日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕ＤＡＳＨを作り続けていただけることを切に願っております」と呼びかけた。

最後に「そして松岡昌宏も鉄腕ＤＡＳＨで培った経験を大切に、これからも精進してまいります。引き続き応援してやって下さい」と結んだ。