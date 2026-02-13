井川遥、“一目惚れ”で購入したスカーフ巻いた自撮りショットに反響「上品」「お似合いで素敵」「春ですね」
俳優の井川遥（49）が11日、自身のインスタグラムを更新。“一目惚れ”したというスカーフを巻いた自撮りショットを披露した。
【写真】「上品」「お似合いで素敵」“一目惚れ”で購入したスカーフを巻いた井川遥
「ほんのり鈍い桜カラー」だという繊細な色合いのスカーフをふんわりと首元に巻いた姿を公開。井川は「お会計をしている最中にショーケースの中のこのスカーフに一目惚れ」したことを明かし、「探しているとないのにね」と不意に訪れた“運命的な出会い”を振り返った。
季節を先取りしたような装いに、「柔らかく纏うとちょっとしあわせ」と、心満たされている様子だった。
コメント欄には「上品」「お似合いで素敵」「春ですね」「美しすぎます」「綺麗」「憧れます」などの声が多数寄せられている。
【写真】「上品」「お似合いで素敵」“一目惚れ”で購入したスカーフを巻いた井川遥
「ほんのり鈍い桜カラー」だという繊細な色合いのスカーフをふんわりと首元に巻いた姿を公開。井川は「お会計をしている最中にショーケースの中のこのスカーフに一目惚れ」したことを明かし、「探しているとないのにね」と不意に訪れた“運命的な出会い”を振り返った。
季節を先取りしたような装いに、「柔らかく纏うとちょっとしあわせ」と、心満たされている様子だった。
コメント欄には「上品」「お似合いで素敵」「春ですね」「美しすぎます」「綺麗」「憧れます」などの声が多数寄せられている。